Kopią tunel pod centrum miasta. Mieszkańcy boją wrócić się do domów

W środę 11 września mamy wejść na 10 minut po jakieś tam rzeczy i to nie jest bezpieczne, tym bardziej, że nikogo nie będzie. Mamy się zgłosić do ochroniarza i on odplombuje nam drzwi i sobie wejdziemy, a co zabierzemy? Nic. Jak ja wejdę do mieszkania będę ostrożnie chodziła przez 10 minut i badała teren, czy do piwnicy nie wpadnę (…) Niech to wszystko ruszy dalej i wykażą, że mieszkanie jest bezpieczne, ale czy dadzą mi gwarancję, że nic się nam nie stanie?