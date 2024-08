YouTube oszczędza na nagrodach? To kultowe wyróżnienie marnieje w oczach

Mimo to uważam, że plakietka za 100 tys. czy milion subskrybentów powinna być czymś wyjątkowym, odpowiednikiem złotej lub platynowej płyty w świecie muzyki. W końcu, nawet jeśli zdobycie takiej liczby subskrybentów stało się łatwiejsze, to wciąż jest to coś, co warto celebrować.