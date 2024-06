YouTube z nowymi planami premium. Już nie musisz udawać brata swojego sąsiada

Podczas gdy coraz więcej usług walczy z dzieleniem kont, YouTube bohatersko walczy z ludźmi, którzy korzystają z platformy za darmo i do tego z włączonym blokerem reklam. Jestem w stanie zrozumieć argumenty giganta, bo jednak jest to w pewnym sensie okradanie go z zysków, z drugiej strony zagęszczenie reklam jest tak duże, że nie potrafię winić kogoś, kto nie chce płacić, a chce oglądać. Z racji tego, że większość treści oglądam na TV, to nie mam wyjścia i płacę, bo szkoda mi mojej godności na użeranie się z adblockami i oglądanie reklam. Mam wersję rodzinną, do której należy żona i dzieci, co kosztuje 46,99 zł miesięcznie. Nie chce mi się nawet kombinować z jakimiś argentyńskimi czy tureckimi kontami, ale są ludzie, którzy chętnie nabyliby plan premium, ale nie mają rodziny.