Płacisz za granie online na Xbox? Na osłodę trzy świetne gry w prezencie

Cities: Skylines - Xbox One Edition to symulator budowy miasta, który pozwala graczom na pełne zarządzanie rozwijającym się centrum miejskim. Od wytyczania pierwszych ulic po zaspokajanie potrzeb tysięcy mieszkańców, gra oferuje głęboką i wielopoziomową symulację zarządzania miastem. Wcielając się w rolę burmistrza, gracze muszą znaleźć równowagę między potrzebami mieszkańców a rozwojem gospodarczym, projektując sieci dróg, linie autobusowe, parki, a także zarządzając usługami publicznymi i przepisami. Wersja na Xbox One zawiera oryginalną grę oraz rozszerzenie After Dark, które wprowadza życie nocne i atrakcje turystyczne. Niestety nie jest to wersja Remastered, która oferuje usprawnienia dla konsol Xbox Series.