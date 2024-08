Nie możemy mieć ładnych rzeczy. Zrobili zieloną przestrzeń dla pieszych, a kierowcy wpakowali się samochodami

Jaki jest cel w wjeżdżaniu w małą, wąską uliczkę, odchodzącą od spacerowego deptaku – jak ma to miejsce na słynnym łódzkim woonerfie – jeśli nie jakaś pokusa zwrócenia na siebie uwagi? I nie, nie są to raczej okoliczni mieszkańcy czy turyści z odległych miast. Wszyscy wiedzą, że na tej ulicy nie brakuje pieszych, są restauracje i kluby, a i tak wciskają się autami. Irytują się, że jadą wolno, że czasami stoją w tworzących się korkach, lecz nie jest to żadną przestrogą. Mam samochód, więc wjadę i co mi zrobicie – właśnie tak to odczytuję.