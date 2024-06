Przez te płotki nie miało się wrażenia, że to zieleń miejska jaką dobrze znamy. Nie była to próba przeniesienia parku na ulicę, co jest częstą praktyką w polskich miastach. Lance Hosey, autor książki „Kształt zieleni”, zauważał, że „w miejscach atrakcyjnych, pięknie ukształtowanych i wpisanych w naturalne otoczenie ludzie mają się lepiej”. Co za tym idzie „o takie otoczenie dbamy lepiej, mniej śmiecimy czy je niszczymy”. Perspektywa turysty może być myląca, ale faktycznie miałem wrażenie, że płotkowa przestrzeń tworzy dodatkową barierę przed złym zachowaniem. Nie jest to park, gdzie frywolne zachowanie bardziej przystoi (cóż, niestety wciąż wielu ma taki pogląd), ale nie jest to też typowa ulica.