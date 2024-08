Zrobili pierwszy swój zasilacz do komputera. Mówią, że ma być tanio i dobrze

Ceny SMX Okame M2 są kapitalne. 650-watowa wersja kosztuje 349 zł, natomiast do wersji 850 W trzeba dopłacić… zaledwie 50 zł – urządzenie kosztuje 399 zł. Zdaje się, że nowa propozycja Silver Monkey – zwłaszcza w wyższej wersji – może stać się nowym hitem dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do możliwości. Zdecydowanie warto dopłacić 50 zł do wyższego wariantu. To zawsze zapas, który może zostać wykorzystany w momencie ulepszeń komputera.