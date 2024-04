Testuję topowy model G4M3R Elite O ile komputer stacjonarny jest szybszy od najszybszego laptopa gamingowego?

Co to w ogóle są komputery G4M3R? To popularna marka gamingowych komputerów stacjonarnych należąca do sklepu X-kom. Obecnie mamy do czynienia z odświeżoną linią produktową, która składa się z modeli G4M3R Hero, Hero+ i Elite. Modele Hero oparte są na procesorach Core i5 oraz i7 14-tej generacji (bez odblokowanego mnożnika) oraz kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4060, 4060 Ti oraz 4070 Super. Modele Hero+ kryją w sobie procesory Core i7 14-tej generacji (z odblokowanym mnożnikiem) oraz kartę graficzną GeForce RTX 4070 Ti Super. Topowe modele Elite to procesorem Core i7 oraz Core i9 14-tej generacji (oczywiście również z odblokowanym mnożnikiem) oraz karty graficzne GeForce RTX 4080 Super oraz RTX 4090. Oczywiście są i inne różnice dotyczące pojemności RAM, czy zastosowanego chłodzenia (powietrzne lub wodne). W praktyce użytkownik na stronie sklepu ma jeszcze większą swobodę w dobieraniu podzespołów tych modeli.