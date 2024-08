Shimano 105 Di2 czy SRAM Rival eTap AXS? Kupiłem dwa rowery, żeby znaleźć odpowiedź

Jedne i drugie klamki zasilane są z baterii-pastylek i wytrzymują naprawdę długo (SRAM - do 2 lat, Shimano - do 4 lat), ale jest jedna kluczowa różnica o której niedawno przypadkiem się przekonałem. Otóż Rival AXS wymaga jednych z najpopularniejszych tego typu baterii, czyli 2023 - dostaniecie to absolutnie wszędzie, włącznie z losowym wiejskim sklepem przy drodze. 105 Di2 wymaga natomiast baterii - i to dwóch sztuk na klamkomanetkę - 1632. Generalnie nikt w sklepach nie wie, co to jest, gdzie tego szukać i nawet mieszkając w dużym mieście i mając dostęp do dużych sklepów, miałem problem, żeby taką baterię znaleźć. Podpowiedź: kupicie to u zegarmistrza, ale też nie każdego.