Samsung chce ci zapłacić grube miliony. Warunek: musisz mieć głowę na karku

O ile znajdzie się lukę w pakiecie oprogramowania Knox Vault, dzięki której można wykonać zdalny atak. W przypadku lokalnego ataku jest to ok. 300 tys. dolarów. Z kolei w momencie znalezienia błędów w innych rozwiązaniach Samsunga – m.in. Teegris nagrody są mniejsze, ale wciąż bardzo wysokie. Oczywiście to maksymalne kwoty, które Samsung jest w stanie wypłacić i wysokość nagrody zależy w głównej mierze od stopnia istotności luki. Jeśli jest ona naprawdę krytyczna i atak będzie bardzo łatwy do przeprowadzania, to możemy liczyć na dużą nagrodę.