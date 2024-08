To koniec pięknej społeczności retrograczy. Oddajmy jej cześć

ROMhacking.net kończy wszelką działalność. Na szczęście nie jest to związane z jakimś pozwem o prawa autorskie czy innymi tego typu problemami. Prawdę mówiąc, to nikt do końca nie jest pewien czemu witryna jest wyłączana (choć zacytujemy niżej kilka plotek), ale to też oznacza, że zasoby witryny nie przepadną. Zostanie w całości przeniesiona do Internet Archive, włączając w to pliki do pobrania, jakie były udostępniane.