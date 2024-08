Sklep Microsoftu na telefony coraz bliżej. "Już trwają testy"

Firma nie zamierza jednak wykorzystywać swojej biurowej potęgi, jaką są usługi Microsoft 365, by przekonać potencjalnych klientów, by ci zajrzeli do jego sklepu zamiast do tego fabrycznie zainstalowanego na telefonie. Zamiast tego chce kusić ich marką Xbox i grami Bethesdy i Activision Blizzard King. Zresztą przejęcie wspomnianego ABK przez Microsoft miało na celu właśnie zapewnienie sobie możliwości wejścia na rynek mobilny, za co Microsoft zapłacił rekordowe 68,7 mld dol. To największe przejęcie w historii IT.