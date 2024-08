Spadnie pierwszy deszcz meteorytów wywołany przez ludzkość. Wkraczamy na nowy poziom.

Międzynarodowy zespół naukowców postanowił jednak zbadać, czy powstałe w wyniku kolizji fragmenty skał mogą dotrzeć do Ziemi. Po przeprowadzeniu serii dynamicznych symulacji doszli do wniosku, że w wyniku zderzenia powstały miliony skalnych okruchów, które mogą dotrzeć do Marsa i układu Ziemia-Księżyc w ciągu dekady.