Coś dziwnego dzieje się z planetoidą rozwaloną przez NASA. Czy jest się czego bać?

Jak udało się ustalić redakcji New Scientist NASA niedługo ma zaprezentować swój własny raport uzupełniający związany z misją DART-a. Nie jest jednak jasne, czy zamierza się w nim odnieść do odkryć amatorów z Kalifornii. Te przy tym zostały już zrecenzowane i potwierdzone przez American Astronomical Society. Na dziś jednak żaden astronom czy uczony nie jest w stanie wyjaśnić dziwnego zachowania planetoidy. Podejrzewa się współudział sił grawitacyjnych innego, być może niezaobserwowanego należycie ciała niebieskiego. Na dziś to jednak nawet nie teoria, a spekulacja.