Sześć potężnych narzędzi AI bezpośrednio na PC, bez Internetu - na przykładzie karty Palit GeForce RTX 4070 SUPER

Wielu osobom wydaje się, że niezbędnym warunkiem do korzystania z możliwości AI jest dostęp do sieci internetowej. Wszakże bez Internetu nie zadamy pytania ChatowiGPT, nie wygenerujemy grafiki korzystając z Adobe Firefly ani nie porozmawiamy w Character AI. Dlatego nic dziwnego, że dla wielu osób sztuczna inteligencja jest gdzieś tam daleko - w chmurze, na serwerach albo w piwnicy Sama Altmana. Tymczasem już dzisiaj miliony osób mogą korzystać z potężnych narzędzi AI bezpośrednio na własnym PC, prywatnie i bez dostępu do sieci. Jak to możliwe?