Tęskniliście? Bo Samsung Galaxy Note wraca

Seria Galaxy Note to linia telefonów, która zrewolucjonizowała rynek mobilny wprowadzając pojęcie fabletu - urządzenia łączącego funkcje telefonu i tabletu. Pierwszy model Galaxy Note N7000 został zaprezentowany na targach IFA w Berlinie we wrześniu 2011 r. Wyróżniał się wówczas niezwykle dużym jak na tamte czasy 5,3-calowym ekranem Super AMOLED o wysokiej rozdzielczości 1280x800 pikseli. To właśnie Galaxy Note wprowadził na rynek trend dużych ekranów, który do dziś jest kontynuowany przez większość producentów telefonów.