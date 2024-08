Kupiłem bilet VIP i wjechałem na najwyższy budynek na świecie. Co dostajemy za 600 zł?

Po chwili spaceru chodnikiem doszliśmy do Dubai Mallu. To wielkie centrum handlowe, w którym wiele sklepów jest podobnych do tych w Polsce i Europie, jednak jest też strefa z wszystkimi markami premium. Tak, zgadliście. Weszliśmy z ulicy prosto do tej strefy. To jednak nie było zwykłe wejście. To był podjazd dla limuzyn, gdzie majętni ludzie byli przywożeni i odbierani luksusowymi autami. Przy wyjściu była premium strefa wypoczynkowa, w której można poczekać na limuzynę. Wielkie drzwi otwierało przed każdym klientem dwóch ochroniarzy, a po wejście wypełniał zapach obłędnych perfum.