Złap darmowe dostawy w niższej cenie. Allegro uruchamia kapitalną promocję

Co ciekawe, promocyjna cena standardowego Smarta! jest równa cenie pakietu Smart! Student. Oznacza to, że teraz jest jeszcze taniej i bardziej opłacalnie niż zwykle. Pakiet Smart! oferuje wiele korzyści, takich darmowa dostawa od kwoty 45 lub 65 zł (do punktu/automatu lub kurierem), darmowe zwroty, dostęp do ekskluzywnych ofert Allegro Days oraz możliwość rozłożenia płatności na dwie części w Allegro Pay bez dodatkowych opłat.