Strzelają do dronów dostarczających zakupy. Policjantom tłumaczą, dlaczego sięgnęli po broń

Używanie dronów do dostaw zakupów spożywczych zamiast wykorzystywania do tego dostawców w Polsce wciąż wydaje się odległą, wręcz futurystyczną wizją. Zwłaszcza że nawet robot Mateusz wciąż nie jest obecny w zbyt wielu miejscach.



Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostawy zakupów z Amazon czy sieci supermarketów Walmart dostarczane są do klientów dronami. Co prowadzi do dziwnych sytuacji, taka jak ta z ostatnich dni na Florydzie.