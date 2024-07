Zapracowany jak Polak. Technologia miała nam pomóc, a zamiast tego harujemy więcej

Lubię wracać do myśli, którą John Maynard Keynes zamieścił w swoim eseju w 1928 r. Nie bardzo rozumiem dlaczego tak chętnie ją przywołuję, bo to trochę jak sypanie soli na świeżo otwartą ranę. Ekonomista przewidywał, że w ciągu nadchodzących stu lat postęp doprowadzi do tego, że ludzie będą pracować dziennie co najwyżej cztery godziny. Problemem ludzi przyszłości miał być nadmiar czasu wolnego i ogarniająca większość nuda. Tak, to miała być nasza rzeczywistość.