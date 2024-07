Coraz dłuższe mosty, wieże widokowe na każdej górze. Tak psujemy atrakcje turystyczne

Wieże widokowe stawia się najczęściej na szczytach, z których nawet bez wieży podziwiać można przepiękne widoki. Ale nie – musi być wyżej, więcej, lepiej. Dominacja człowieka nad naturą. To, co powstało samo z siebie, to za mało. Jak tak dalej pójdzie trudno znaleźć będzie szczyt, który nie zostanie wzbogacony o co najmniej 20 m słup. A pomiędzy górami rozwieszone zostaną mosty: najdłuższe w województwie, gminie, powiecie. Gdy już zabraknie przerw pomiędzy szczytami zawsze będzie można połączyć wieże tworząc unikalne ścieżki spacerowe ponad chmurami. Kto by chciał chodzić po ziemi, to takie nudne.