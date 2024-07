W Polsce ma powstać najdłuższy most dla pieszych na świecie. Nie trzeba będzie jeździć do sąsiadów

Patrzę na wieżę na Śnieżniku i raczej zniechęca mnie do wizyty, niż zaprasza. Ciągle bardziej atrakcyjne jest to, co da się zauważyć nawet bez wchodzenia na szczyt konstrukcji. A sama inwestycja kojarzy mi się z ogromnym blenderem. Nie jest to coś, co chciałbym oglądać w górach.