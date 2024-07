Potężna maszyna drąży tunel w Polsce. Ma 114 m długości

Niech was nie zwiedzie słodka nazwa – TBM Karpatka to nie lada zawodnik. 114 m długości 15,16 m średnicy, waga 4400 ton. Do tego 12 silników, a każdy o mocy 1 megawata. Sam pierścień skrawający waży 440 ton. Obraca się z prędkością do 2 obrotów na minutę oraz posiada 471 narzędzi służących do wiercenia.