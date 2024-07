Sony ZV-E10 Mark II to prawie idealny aparat na początek do tworzenia wideo. Recenzja

Wystarczy sięgnąć po funkcję vlog kinowy, czyli taki automat, w którym aparat zadba, aby nasze nagrania, miały filmowy charakter. Wprawne oko zobaczy, że nie wygląda to aż ta dobrze, jakby samemu pokolorować, ale dla wielu początkujących osób, to rozwiązanie może być ciekawe. W tym trybie aparat przycina kadr do 2,35:1, tzn. dostawia czarne belki do formatu 16:9, i ustawia klatkaż na 24 kl./s. Do tego mamy do wyboru 5 rodzajów wyglądu i cztery nastroje kolorystyczne, czyli uproszczone profile kolorystyczne, oraz trzy tryby szybkości zmiany AF. Ja wielkim fanem tego trybu nie jestem: profile są zbyt intensywne, przez co obrazek wygląda tandetnie, ale zapewne w określonych okolicznościach, to rozwiązanie może mieć z sens. A już z pewnością, uprości i przyspieszy proces nagrywania.