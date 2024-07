Po dekadzie Sony w końcu ma dobre słuchawki do konsoli - recenzja PlayStation Pulse Elite

Co świetne, w zestawie ze PlayStation Pulse Elite znajdziemy także specjalny haczyk, umożliwiający ładowanie zawieszanego urządzenia przy pomocy złącza wbudowanego w pałąk. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by słuchawki ładować także klasycznie, przez gniazdo USB-C, jak większość współczesnych sprzętów. Doceniam, że haczyk znajduje się w opakowaniu i nie trzeba kupować go osobno, to miły oraz praktyczny dodatek.