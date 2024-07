Aplikacja PKO nauczyła się nowych sztuczek. Sam możesz sprawdzić

Jeśli taka informacja jest zawarta, to na liście w wyszukiwarce oddziału oraz na mapie oddziałów zobaczmy oznaczanie w postaci czerwonej kropki. To pomoże uniknąć wielu sytuacji, w których wybierając się do banku, co najwyżej mogliśmy "pocałować klamkę". Aby to sprawdzić, trzeba zalogować się do apki mobilnej, udać się do sekcji Więcej > Kontakt > Bankomaty i oddziały. To całkiem proste, chociaż funkcja jest trochę schowana.