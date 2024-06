Sprawdzasz ile kasy na koncie, a tam takie coś. Popularny bank zmienia aplikację

Oprócz tego, wprowadzono zmiany w zakresie uporządkowania poszczególnych sekcji, które są teraz podzielone na opcje związane z płatnościami, produktami, ofertą i dodatkowymi usługami banku. Dodatkowo, odświeżono strony kont, kart płatniczych oraz lokat, aby wszystko było bardziej spójne i dostosowane do nowych założeń. Trochę dziwnie wyglądałoby, gdyby większość aplikacji została odnowiona, a niektóre opcje pozostałyby pominięte. Co ważne, w lewym górnym rogu znalazła się ikona strzałki, która przenosi nas do sekcji profilu użytkownika, gdzie dostępne są dokumenty, umowy i dane posiadacza konta.