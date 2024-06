Aplikacja PeoPay świętuje urodziny rekordem użytkowników. Opowiem wam o niej

Ale to jeszcze nie koniec. Z poziomu aplikacji można kupić bilet komunikacji miejskiej w kilkudziesięciu polskich miastach, mój Lublin jest na liście, podobnie jak i inne stolice województw, lub opłacić parkowanie - w aplikacji można mieć dodanych kilka pojazdów, dwa kliki i gotowe. To świetne rozwiązanie, które doceniam za każdym razem, gdy przyjeżdżam do nowego miasta, bo nie muszę szukać parkomatów.