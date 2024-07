Bierzesz smartfon jedno zdjęcie i masz kasę. Tak wygląda przyszłość zakupów

No dobra, ale do czego ma służyć ta cała nowość? W wielkim skrócie do tego, że wykonując zdjęcie określonego produktu, aplikacja… będzie udzielać nam kredytu na fotografowany przedmiot. Nieważne czy jest to nowy smartfon, telewizor, lodówka czy wypasiony odkurzacz z funkcją mopowania. To znaczy nie do końca udzielać, ale ma być pomostem do uzyskania środków na określony cel.