Sprawdzą, jak szybko piszesz na telefonie. Tym sposobem zabezpieczą ci konto

Wydaje się jednak, że włączenie funkcji przynosi korzyści, które powinny zachęcić użytkowników do udostępniania takich danych. Rozwiązanie ma bowiem zabezpieczać użytkownika (przede wszystkim jego pieniądze) przed sytuacjami, w których jakimś sposobem nieautoryzowana osoba (m.in. oszust internetowy) uzyska dane logowania do konta. Jeśli oszust zaloguje się do profilu z włączoną weryfikacją behawioralną, to system ma uruchomić dodatkowe kroki bezpieczeństwa. Bank może wysłać powiadomienie SMS o podejrzanej transakcji, zadzwonić do użytkownika z pytaniem czy zleca przelew, lub samodzielnie odrzucić podejrzaną transakcję.