Dyspenser na puszki zainspirował Polaka. Tak powstają pojazdy, które pomagają na froncie

Piotr Tłuszcz to pochodzący z Krakowa projektant, który w Polsce i na świecie znany jest ze swojego niezwykłego osiągnięcia - zwycięstwa w kategorii Projekt Humanitarny w prestiżowym, międzynarodowym konkursie Nagroda Jamesa Dysona. Zwycięstwo zapewnił mu projekt Rydwanu Życia (The Life Chariot), czyli przyczepy przystosowanej do przewozu osób rannych w ekstremalnie trudnych warunkach. Choć pojazd powstał w szczytnym celu i w tragicznych okolicznościach konfliktu zbrojnego na Ukrainie, to historia Piotra wywołuje uśmiech na twarzy.