Wpisujesz swoje miasto i sprawdzasz, co będzie za 60 lat. Stworzyli przerażającą mapę

Zastanawiałeś się kiedyś, jak będzie wyglądać pogoda w twoim mieście za 60 lat? Teraz możesz to sprawdzić dzięki interaktywnej mapie The Future Urban Climates. Narzędzie to wykorzystuje dane z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i pozwala odkryć, jak klimat Twojej okolicy może się zmienić do 2080 r.