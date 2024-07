Kiedyś to była muzyka. Boomerzy jednak mają rację - jest dowód

Czy słysząc współczesne przeboje, macie wrażenie, że są one mniej skomplikowane melodycznie niż te z lat 60. czy 70.? Naukowcy również to dostrzegli i postanowili zbadać tę kwestię. Wyniki ich analizy, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports, zaskakują i zmuszają do refleksji nad ewolucją muzyki popularnej.