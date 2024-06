Najbardziej lubimy piosenki, które znamy. Oto dlaczego tak się dzieje

Nasze badania dostarczają szczegółowych informacji na temat zdolności mózgu do przetwarzania i przewidywania muzyki. Może to mieć znaczenie dla badania zdrowia mózgu, ponieważ oferuje potencjalne ścieżki do zbadania, w jaki sposób starzenie się i choroby, takie jak demencja, wpływają na przetwarzanie poznawcze w czasie. W dłuższej perspektywie odkrycia te mogą pomóc w opracowaniu narzędzi przesiewowych do wykrywania indywidualnego ryzyka rozwoju demencji na podstawie aktywności mózgu ludzi podczas słuchania i rozpoznawania muzyki