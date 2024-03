Spotify bawi się we wróżbitę. Jednak zamiast wróżby dostaniesz to

Spotify wprowadził nową funkcję o nazwie Muzyczna Wróżba, pozwalającą użytkownikom zadawać lub losować pytania i otrzymywać odpowiedzi oparte na muzyce. W przeciwieństwie do corocznego podsumowania Wrapped, Muzyczna Wróżba nie skupia się na historii przesłuchanych piosenek, ale używa danych muzycznych Spotify do odpowiedzi na osobiste pytania. Użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem strony spotify.com/songpsychic.