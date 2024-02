Amazon Prime znalazł sposób, żebyś zapłacił za brak reklam. Jest sprytny, bo bezczelny

Pod koniec stycznia Amazon Prime Video wprowadził zapowiadaną, ale i kontrowersyjną zmianę, jaką jest dodatkowa opłata za brak reklam. Za dodatkowe 2,99 dol. (ok. 11,99 złotych) miesięcznie subskrybenci VoD Amazonu mogą cieszyć się serwisem bez reklam. To jednak póki co jedynie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Niemczech - kolejne kraje do niechlubnej wyliczanki mają dołączyć już wkrótce



Wiele osób prawdopodobnie oswoiło się ze zmianą, a prawdopodobnie także zdążyło się przyzwyczaić do nowego doświadczenia z reklamami. Jednak przerywniki pomiędzy odcinkami to nie jedyna niewygodna zmiana, jaka czeka oszczędnych subskrybentów Prime.