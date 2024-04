Ludzie mając w rękach już całkiem imponujące możliwości, zamiast tworzyć wakacyjne hity, bawią się zastanawiając, co by było gdyby Karol Krawczyk zaśpiewał „Długość dźwięku samotności”. Zwykła ludzka, wręcz dziecięca ciekawość polegająca na chęci złączenia niepasujących do siebie elementów. Dlaczego? Bo ważniejszy jest sam twórca i to, co tchnęło go do stworzenia danego dzieła. Istotne jest jak dzieło się zestarzało i jak wpływa na innych po latach. Z czym sobie je kojarzymy, co nam przypomina. Stąd zabawa sztuczną inteligencją - to gra z własnymi emocjami.