Kupiłem elektroniczną perkusję i zrozumiałem, że żyję we wspaniałych czasach. Ty też możesz

Ok, wracam do głównego wątku. Siedzę przed perkusją, wybijam rytmy, czegoś tam się nauczyłem i zaczyna wiać nudą. To normalne. Ileż można grać do metronomu. Skoro potrafię zagrać najprostsze beaty (nie mówię, że stało się to pierwszego dnia), to warto byłoby je wypróbować. Muzyka rockowa jak i popowa oferują mnóstwo kawałków, które można wziąć na warsztat. Chyba najprostszy z nich to utwór Britney Spears „Baby one more time”, gdzie przez cały utwór leci dokładnie to samo: tsu-cy, tsu-cy, tsu-cy...