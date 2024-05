Domagałem się zakazu telefonów na koncertach. Jestem wdzięczny, że nie obowiązuje

Tak, właśnie to, że ktoś nie ma pieniędzy albo możliwości, by odsłuchiwać z winyli czy płyt CD, i mógł to robić w sieci, było olbrzymią zaletą streamingu. Cieszyliśmy się, że cała muzyka świata jest na wyciągnięcie ręki z legalnych źródeł. Poszło to w złą stronę, ale wcześniej można było, być może zbyt naiwnie, liczyć na to, że muzyka się zdemokratyzuje. Zdolni artyści bez pomocy wielkich wytwórni będą wydawali albumy, które trafią do potencjalnie zainteresowanych. Gdyby algorytmy umiały się śmiać, miałyby teraz pewnie niezły ubaw.