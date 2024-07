Fotowoltaiką zagrodzili wejście do parku. Miasto rozkłada ręce

Rzeczą, która mnie delikatnie uwiera, są wejścia do parków. A raczej ich zbyt mała liczba. Mój ulubiony ma wejście i wyjście – od strony północnej i południowej. Marzy mi się, by do parku można było dostać się niemal z każdego miejsca, a jeśli to za dużo, to przydałaby się chociaż dodatkowa brama z boku. Tak, żeby dało się wejść choćby na chwilę, przejeść kawałek wśród drzew i krzewów, przy okazji nie nadkładając zbyt wiele drogi.