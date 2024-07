Ten portfel możesz naładować. I nigdy go nie zgubisz

Rozwiązanie jest dużo lepsze niż portfele, które mają dedykowane miejsca na lokalizatory Apple AirTag. Te jednak najczęściej są grube oraz ciężkie. No i połączenie AirTag plus portfel to wydatek rzędu kilkuset złotych (sam AirTag to koszt ok. 140 zł), natomiast propozycję firmy ESR można nabyć na platformie Kickstarter za ok. 181 zł. Projekt niesamowicie szybko zyskuje na popularności i na czas pisania tego artykułu zebrał aż 224 tys. zł.