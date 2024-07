Możesz odpalić Windowsa na iPhonie i grać w gry z PC. Zaraz, co?

Ale emulatory konsol to już przeszłość. Co jest lepsze od konsoli? Komputer! Wywołałem kolejną wojnę w komentarzach? Przepraszam z góry, ale oto aplikacja, która pozwala uruchomić kultowe gry na twoim iPhonie lub iPadzie. Wszystko dzięki nowemu emulatorowi, który właśnie trafił do App Store.