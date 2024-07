Wzięli nożyczki i skrócili paragony. Oto największy koszmar Biedronki

Zakupy opłacone, więc wyrywam paragon z kasy fiskalnej, żeby móc otworzyć bramkę i wyjść ze sklepu. Od stanowiska do elektrycznej furtki dzielą mnie pewnie jakieś trzy metry. Te kilka sekund to cały żywot papierowego świstka, który nie tylko podsumowuje moje zakupy, ale też jest kluczem do wyjścia. Pierwsza funkcja jest wątpliwa, bo korzystając z aplikacji i tak ma się dostęp do e-paragonu. Druga często też, bo da się wyjść razem z innymi.