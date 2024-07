Jeśli korzystacie ze słuchawek Bluetooth do rozmów – niezależnie od tego, czy są podłączone do komputera, czy do telefonu, wiecie zapewne, że w momencie korzystania z mikrofonów wbudowanych w słuchawki jakość odtwarzanych treści nie jest najlepsza. Jest to spowodowane ograniczeniami przepustowości łączności Bluetooth. Apple najwyraźniej znalazł rozwiązanie tego problemu w najnowszym oprogramowaniu.