Bluetooth ma być potężny. Kiedy dostaniemy bezstratne audio?

Obecnie obowiązuje standard Bluetooth 5 oraz jego różne wersje - 5.0, 5.3, które znacząco nie różnią się od siebie pod względem przepustowości. Oferują szeroką gamę dla urządzeń ubieralnych (które mają ograniczony zasób energii w postaci akumulatora) - od 125 Kb/s aż do 2 Mb/s. To nie wystarcza, żeby zapewnić bezstratny dźwięk przy rozdzielczości 24 bit/96 kHz, do którego potrzeba około 4,6 Mb/s.