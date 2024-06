Gorące zwiastuny z Summer Game Fest 2024 w jednym miejscu

The First Descendant to jedna z najpiękniejszych nadchodzących gier sieciowych, nastawionych na rywalizację, zbieranie lootu oraz współpracę z innymi graczami. Rynek co prawda jest przesycony produkcjami tego typu, ale TFD broni się odważną wizją, efektowną rozgrywką oraz unikalnym stylem artystycznym. Produkcja ma potencjał na naprawdę wielki hit.