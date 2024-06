Bez tej technologii trudno wyobrazić sobie piłkę. VAR zostanie ulepszony na Euro 2024

Ocena VAR-u po ok. 7 latach korzystania z technologii w światowej piłce jest niejednoznaczna z prostego powodu. Rację ma Klopp mówiąc, że wciąż niemal wszystko zależy od człowieka. To grzech pierworodny technologii pozwalającej na to, by sędzia w określonych sytuacjach mógł obejrzeć powtórkę zdarzenia i sprawdzić, czy podjął właściwą decyzję. Jeżeli uzna, że się pomylił i pospieszył, werdykt może zostać cofnięty.