Rynek smartwatchy jest ciekawszy niż myślisz. Lider zaliczył drastyczny spadek, a i tak wyszedł na swoje

Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do magii z Cupertino, to wystarczy spojrzeć na liczby. Gigant w zeszłym roku w pierwszym kwartale dostarczył 25,4 mln szt. zegarków i uzyskał 24,5 proc. udział w rynku. W 2024 r. zaliczył spadek i ostatecznie dostarczył 20,6 mln urządzeń, a udział w rynku zmalał do 18,2 proc. Pozwoliło to i tak utrzymać pozycję lidera.