Najlepsza przeglądarka to... ? Wasze odpowiedzi pokazują różnorodność

Ostatnio zapytaliśmy obserwatorów naszego fanpage na Facebooku o to, z jakiej przeglądarki korzystają, wraz z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego konkretnie tej. Nie sprecyzowaliśmy na jakiej platformie, dlatego w waszych odpowiedziach często pojawiała się więcej niż jedna przeglądarka - jedna używana na komputerze, druga na telefonie lub jedna do celów prywatnych, a druga do celów służbowych.



Z tego powodu trudno mówić o najczęściej używanych, jednak zdecydowanie łatwo jest wyróżnić częstotliwość padania konkretnych nazw przeglądarek.