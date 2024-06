Chrome zaraz pozbędzie się wielu rozszerzeń. Możesz sprawdzić, czy chodzi o twoje ulubione

Z pozytywnych zmian, Manifest v3 wprowadza lepszą kontrolę nad uprawnieniami, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania użytkowników do instalowanych rozszerzeń. Nowy system izolacji kodu, tzw. service workers, ma poprawić wydajność przez ograniczenie zużycia pamięci i procesora. Dodatkowo nowe API, takie jak declarativeNetRequest, mają umożliwić tworzenie skuteczniejszych blokerów treści przy jednoczesnym zachowaniu prywatności użytkownika.